Por delitos cometidos entre 1994 y el 2000
El papa León XIV aceptó la renuncia del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, acusado de pederastia
El Vaticano nombró como administrador apostólico al obispo auxiliar de Sevilla, monseñor Ramón Valdivia.
22 de noviembre de 2025 - 18:00
Rafael Zornoza.
El papa acepta la renuncia del obispo de Cádiz tras la acusación de abusos sexuales
(EFE -)
