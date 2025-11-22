Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

Por delitos cometidos entre 1994 y el 2000

El papa León XIV aceptó la renuncia del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, acusado de pederastia

El Vaticano nombró como administrador apostólico al obispo auxiliar de Sevilla, monseñor Ramón Valdivia.

Rafael Zornoza. El papa acepta la renuncia del obispo de Cádiz tras la acusación de abusos sexuales (EFE -)

Temas en esta nota: