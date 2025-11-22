Omitir para ir al contenido principal
PortadaSalta12

Sigue esperando respuestas del gobierno de Javier Milei

Gustavo Saénz reclama “que el poncho aparezca”

El gobernador de Salta denunció que el Gobierno Nacional sigue sin cumplir los convenios firmados en junio, referidos a obras de infraestructura sobre todo.

Elena Corvalan
Elena Corvalan
Sáenz durante una protesta en Casa Rosada a principios de octubre. Sáenz durante una protesta en Casa Rosada a principios de octubre. (gen)

Temas en esta nota: