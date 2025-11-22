Omitir para ir al contenido principal
Portada
Salta12
Sigue esperando respuestas del gobierno de Javier Milei
Gustavo Saénz reclama “que el poncho aparezca”
El gobernador de Salta denunció que el Gobierno Nacional sigue sin cumplir los convenios firmados en junio, referidos a obras de infraestructura sobre todo.
Elena Corvalan
22 de noviembre de 2025 - 0:52
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Sáenz durante una protesta en Casa Rosada a principios de octubre.
Sáenz durante una protesta en Casa Rosada a principios de octubre.
(gen)
Temas en esta nota:
Gustavo Sáenz