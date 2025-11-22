Omitir para ir al contenido principal
Verónica Nigro y la importancia de la psicología deportiva en el alto rendimiento
📰 “Hace la diferencia entre el éxito y el fracaso”
La destacada licenciada reflexiona sobre la influencia de la salud mental para beneficiar y mejorar la performance de los atletas de elite en el máximo nivel competitivo.
Adrián De Benedictis
23 de noviembre de 2025 - 20:25
Veronica Nigro atiende las necesidades de los deportistas.
(ALEJANDRO LEIVA)
