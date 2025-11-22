Omitir para ir al contenido principal
El teatro El Círculo presentó la temporada 2026
📰 La oferta cultural del escenario más prestigioso
El abono -con precios accesibles- ofrece 12 funciones de ópera, conciertos y ballet. “Es una programación ecléctica y ambiciosa”, dijo el presidente del teatro.
23 de noviembre de 2025 - 21:46
Teatro el Círculo
La Georgian Sinfonietta, orquesta de cámara del Cáucaso.
(Gentileza -)
