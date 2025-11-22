Omitir para ir al contenido principal
Juegan Central-Estudiantes y Boca-Talleres por un lugar en los cuartos de final
Torneo Clausura: Un domingo y dos duelos con mucho morbo
En Rosario, el “flamante” campeón se mide ante el Pincha, que según la AFA debería hacerle un pasillo. En la Bombonera, el xeneize va ante el equipo de Tevez.
22 de noviembre de 2025 - 21:15
Angel Di María, pieza clave de Central
(Fotobaires -)
