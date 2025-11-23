📰 Descorrer la cortina

HOMENAJES Dos años después de la edición del último volumen de los cuatro que integraron su obra Los vengadores de la Patagonia trágica, que se comenzó a editar en 1972 y recién terminó en 1978, Osvaldo Bayer sintetizó su meticulosa investigación en un solo tomo, bautizado como La Patagonia rebelde, pensando en la difusión continental de su trabajo por sacar de la censura y el olvido la brutal respuesta ante la huelga rural más extendida de la historia latinoamericana. Su flamante y más que oportuna reedición, a siete años de su muerte, es el punto de partida para el rescate de toda su obra, a cargo de Siglo Veintiuno Editores. Este admirable epílogo, incluido en la última versión del libro corregida por su autor, fue publicado originalmente en enero de 2002 en la contratapa de Página/12.