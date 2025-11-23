Omitir para ir al contenido principal
Ocho personas detenidas y secuestro de armas, estupefacientes y dinero

Detrás de la banda de Maximiliano “Boli” Blanca

La pesquisa está relacionada a la organización que lideraba el narcomenudeo en Parque Casas y vinculada a hechos violentos como una granada contra comisaría.

12 allanamientos por microtráfico Rosario y la región: 12 allanamientos por microtráfico con ocho detenidos y secuestro de droga y armas (Prensa Gobernación)

