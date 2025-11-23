Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Pais

Santilli, el enviado de la Rosada para negociar

El Gobierno quiere hablar de reforma laboral con la CGT

La nueva conducción ya dio señales de estar abierta a sentarse a discutir el texto normativo, pero para eso piden conocer el articulado. A priori, los cambios que impulsa Milei serían rechazados.

La CGT ya dio señales de oposición a los lineaminetos generales de la reforma de Milei