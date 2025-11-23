El revés de la trama

Tras una década y media rodando sus películas en condiciones clandestinas, recibiendo amenazas, e incluso bajo arresto domiciliario, el cineasta iraní Jafar Panahi pudo volver a filmar legalmente. El resultado es Fue solo un accidente, que luego de ganar la Palma de Oro en Cannes se convirtió en una de las películas internacionales del año, y tendrá su estreno local en cines el jueves 4 de diciembre. La historia comienza cuando una persona cree reconocer a quien lo torturó durante una detención: es el accidente del título, que dispara una serie de acontecimientos con los que se va tejiendo una trama potente y perturbadora, una nueva obra maestra dentro de la filmografía del cineasta. En esta entrevista, Panahi revela que la pelicula nació de sus propias experiencias en la cárcel, explica cómo es que semejante historia puede contener elementos de humor, y asegura que filma para cuando su país deje atrás su actual régimen de gobierno.