Temblor político en la administración PRO-LLA de Pinamar

La hipótesis detrás del robo de la tesorera

Opositores y trabajadores municipales denuncian intentos de “cortar” la investigación en Norma Watson, para no profundizar en las responsabilidades de sus superiores.

Marcial Amiel
Marcial Amiel
REDES SOCIALES martin yeza juan ibarguren
martin yeza juan ibarguren El diputado Martín Yeza y el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren. (REDES SOCIALES)

