Llega la primera ronda de negocios internacional de petróleo, gas y minería

📰 La Provincia potencia a las pymes energéticas

Más de 500 empresas bonaerenses se anotaron para exponer su producción, en un contexto adverso por la apertura de importaciones. El trato directo y los vínculos comerciales.

Andres Miquel
rondas de negocios internacionales que organiza el ministerio de producción bonaerense Una de las rondas de negocios que organiza la Provincia. (GENTILEZA)

