Llega la primera ronda de negocios internacional de petróleo, gas y minería
La Provincia potencia a las pymes energéticas
Más de 500 empresas bonaerenses se anotaron para exponer su producción en La Plata, en un contexto adverso por la apertura de importaciones. El trato directo para generar vínculos comerciales.
Andres Miquel
23 de noviembre de 2025 - 22:13
rondas de negocios internacionales que organiza el ministerio de producción bonaerense
Una de las rondas de negocios que organiza la Provincia.
(GENTILEZA)
