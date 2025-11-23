Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
Losada reflexionó sobre su actuación y Acosta anunció su retiro
Lanús campeón: Tres atajadas gloriosas y una despedida
El arquero fue clave para el título: le contuvo los penales a Hulk, Gabriel Texeira y Vitor Hugo.
23 de noviembre de 2025 - 0:39
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Lanús campeón Nahuel Losada
Losada le ataja el penal a Vitor Hugo y desata la gloria granate.
(JOSE BOGADO/AFP)
Temas en esta nota:
Fútbol
Copa Sudamericana
Lanús