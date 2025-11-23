Omitir para ir al contenido principal
TENIS Corea del Sur, el desafío de Argentina en la Copa Davis

📰 Rival accesible, periplo imposible

El equipo de Frana viajará a la otra punta del mundo antes del inicio de la gira sudamericana. Mientras tanto, Italia campeona.

BOLOGNA (Italy), 20/11/2025.- Argentina tennis player Tomas Martin Etcheverry (R) celebrates his victory with Javier Frana in the singles tennis match against German Jan-Lennard Struff at the Davis Cup 2025 Final 8 at Fiere Exhibition Centre in Bologna, Italy, 20 November 2025. (Tenis, Italia) EFE/EPA/ELISABETTA BARACCHI
Javier Frana festeja con Tomás Etcheverry, cuando la serie vs. Alemania parecía encaminada. (EFE/EFE)

