Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
TENIS Corea del Sur, el desafío de Argentina en la Copa Davis
📰 Rival accesible, periplo imposible
El equipo de Frana viajará a la otra punta del mundo antes del inicio de la gira sudamericana. Mientras tanto, Italia campeona.
24 de noviembre de 2025 - 21:49
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Javier Frana festeja con Tomás Etcheverry, cuando la serie vs. Alemania parecía encaminada.
(EFE/EFE)
Temas en esta nota:
Tenis
Copa Davis
Corea del Sur