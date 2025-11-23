Omitir para ir al contenido principal
China, en alerta ante un Japón dispuesto a movilizar fuerzas

“Se está cruzando una línea roja”

En una carta a la ONU, Xi tildó la posición nipona con Taiwán de “extremadamente peligrosa”. Takaichi contempla intervenir.

Sebastián Cazón
FOTO EFE
Sanae Takaichi Xi Jinping La jefa de Estado de Japón, Sanae Takaichi y el presidente de China, Xi Jinping, atraviesan tensiones. (EFE)

