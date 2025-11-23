Omitir para ir al contenido principal
China, en alerta ante un Japón dispuesto a movilizar fuerzas
“Se está cruzando una línea roja”
En una carta a la ONU, Xi tildó la posición nipona con Taiwán de “extremadamente peligrosa”. Takaichi contempla intervenir.
Sebastián Cazón
24 de noviembre de 2025 - 21:44
Sanae Takaichi Xi Jinping
La jefa de Estado de Japón, Sanae Takaichi y el presidente de China, Xi Jinping, atraviesan tensiones.
(EFE)
