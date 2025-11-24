Omitir para ir al contenido principal
PortadaPlastica

Exposición “Señores Jueces, Nunca Más”, en el Parque de la Memoria

📰 A 40 años del Juicio a las Juntas Militares

La exhibición permite revisitar ese momento clave de la historia argentina a partir de archivos documentales, fotos y obras de arte.

Fabián Lebenglik
Fabián Lebenglik
Parque de la Memoria Entrada a la muestra en la sala PAYS-Parque de la Memoria (Gentileza -)

Temas en esta nota: