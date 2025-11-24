Antirracismo en escena: la comunidad afroargentina celebró en San Telmo
Un encuentro vibrante y a sala llena coronó el Mes de la Afroargentinidad: la Noche Solidaria 2025 de DIAFAR reunió historia, memoria y celebración comunitaria en San Telmo. Con música, arte y la presentación del informe anual, la organización reafirmó sus 15 años de lucha contra el racismo y por el reconocimiento afrodescendiente. Entre discursos, homenajes y un potente cierre musical, el evento consolidó su papel como espacio imprescindible para pensar un futuro democrático con justicia racial.