Batió a Riestra y es el quinto clasificado de los play-offs
Barracas Central pasó a los cuartos de final del Torneo Clausura
En medio de un trámite rústico y con pocas situaciones de riesgo, el Guapo sacó boleto con un gol agónico del ingresado Blandi.
24 de noviembre de 2025 - 23:08
Blandi metió a Barracas en cuartos de final.
(FOTOBAIRES)
