Batió a Riestra y es el quinto clasificado de los play-offs

Barracas Central pasó a los cuartos de final del Torneo Clausura

En medio de un trámite rústico y con pocas situaciones de riesgo, el Guapo sacó boleto con un gol agónico del ingresado Blandi.

FOTOBAIRES deportivo riestra barracas central octavos final torneo clausura 2025
Blandi metió a Barracas en cuartos de final. (FOTOBAIRES)

