Omitir para ir al contenido principal
PortadaAm750La Manana

Sospechan que intentó escaparse a la Argentina

Brasil: la Corte Suprema ratificó la prisión preventiva de Jair Bolsonaro

El expresidente quiso sacarse la tobillera electrónica con un soldador. “Dijo que había escuchado unas voces y que sufrió una alucinación”, relató el periodista Marcelo Claudio.

(RICARDO MORAES/AFP)

Temas en esta nota: