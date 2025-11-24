Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario12

CARTELERA

📰 Cartelera

Jay Kelly Dirigida por Noah Baumbach, el mismo de Historia de un matrimonio, Jay Kelly cuenta la historia de una gran estrella de cine (interpretada por George Clooney) que a sus sesenta años se encuentra en crisis vital y que, ante el homenaje que le va a brindar un importante festival de cine, tendrá que enfrentarse a un ajuste de cuentas personal volviendo a entrar en contacto con todos aquellos que han formado parte de su vida (Cines del Centro.) (imagen web)

Temas en esta nota: