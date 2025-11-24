📰 Cartelera

Omitir para ir al contenido principal
24 de noviembre de 2025
Jay Kelly
Dirigida por Noah Baumbach, el mismo de Historia de un matrimonio, Jay Kelly cuenta la historia de una gran estrella de cine (interpretada por George Clooney) que a sus sesenta años se encuentra en crisis vital y que, ante el homenaje que le va a brindar un importante festival de cine, tendrá que enfrentarse a un ajuste de cuentas personal volviendo a entrar en contacto con todos aquellos que han formado parte de su vida (Cines del Centro.)
