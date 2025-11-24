Omitir para ir al contenido principal
Portada
Deportes
La actitud de los visitantes en el pasillo a los campeones anuales
El árbitro Dóvalo elevó un informe y podrían sancionar al plantel de Estudiantes
El juez aseguró que no se respetó el protocolo establecido para esta clase de recibimientos.
24 de noviembre de 2025 - 20:49
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
El recibimiento de la discordia en Rosario.
(FOTOBAIRES)
Temas en esta nota:
Rosario Central
Estudiantes de La Plata
Liga Profesional de Fútbol