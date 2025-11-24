Omitir para ir al contenido principal
La actitud de los visitantes en el pasillo a los campeones anuales

El árbitro Dóvalo elevó un informe y podrían sancionar al plantel de Estudiantes

El juez aseguró que no se respetó el protocolo establecido para esta clase de recibimientos.

FOTOBAIRES torneo clausura 2025 rosario central estudiantes de la plata
El recibimiento de la discordia en Rosario. (FOTOBAIRES)

