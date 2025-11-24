Omitir para ir al contenido principal
Pullaro reiteró reclamos a Milei pero reafirmó que apoya las reformas

El estilo de bancar aunque parezca que no

El gobernador volvió a pedir un trato equitativo al gobierno nacional, mientras ratificó su apoyo a las reformas laboral y tributaria. Pidió por las rutas y la Caja de Jubilaciones.

PULLARO El gobernador Pullaro en una fiesta departamental celebrada en Ceres (SIN)