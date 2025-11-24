Omitir para ir al contenido principal
Rosario12

La pregunta por la escritura, ensayo de Cecilia Reviglio

📰 El jardín de las palabras elegidas

La Doctora en Comunicación Social presentó su libro, una investigación “profunda, sensible y rigurosa” nacida de las aulas.

Las docentes Cecilia Echecopar, Ana María Margarit y Cecilia Reviglio Las docentes Cecilia Echecopar, Ana María Margarit y Cecilia Reviglio. (Fotos: Facultad de Ciencia Política)