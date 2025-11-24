Omitir para ir al contenido principal
Una billetera virtual de nombre “Milei” drenó US$9 millones a otras cuentas anónimas

La mano invisible que mueve el botín de $LIBRA

La maniobra quedó ayer al descubierto, horas antes que intervenga la justicia norteamericana. La hipótesis es que buscan borrar evidencia y resguardar los fondos.

Javier Milei y Hayden Davis, juntos en Casa Rosada Javier Milei y Hayden Davis, juntos en Casa Rosada (Archivo)