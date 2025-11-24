Omitir para ir al contenido principal
CINE Comienza el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos
Lugar de encuentro clave para el cine argentino
“El Ficer ha crecido muchísimo en los últimos años y se ha convertido en un espacio de referencia”, dice el director (saliente) Eduardo Crespo.
Luciano Monteagudo
24 de noviembre de 2025 - 20:39
"El mensaje", de Iván Fund, elegida para abrir el Ficer.
"El mensaje", de Iván Fund, elegida para abrir el Ficer. Foto 2: "La virgen de la tosquera", de Laura Casabé. Foto 3: "Los inundados", clásico de Fernando Birri.
(Gentileza -)
