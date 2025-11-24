Omitir para ir al contenido principal
CINE Comienza el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

Lugar de encuentro clave para el cine argentino

“El Ficer ha crecido muchísimo en los últimos años y se ha convertido en un espacio de referencia”, dice el director (saliente) Eduardo Crespo.

Luciano Monteagudo
Festival Internacional de Cine de Entre Ríos
"El mensaje", de Iván Fund, elegida para abrir el Ficer. "El mensaje", de Iván Fund, elegida para abrir el Ficer. Foto 2: "La virgen de la tosquera", de Laura Casabé. Foto 3: "Los inundados", clásico de Fernando Birri. (Gentileza -)

