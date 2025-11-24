Omitir para ir al contenido principal
Una cautelar acordada para saltar el cepo por U$S10 millones

📰 Quisieron aprovechar la brecha pero se achicó

Por la autorización de compras de dólares firmada por el juez federal Gastón Salmain indagan esta semana al magistrado, al financista Whpei y a Santiago Busaniche.

juez Gastón Salmain juez Gastón Salmain, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Rosario (Gentileza)

