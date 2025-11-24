Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario12
Una cautelar acordada para saltar el cepo por U$S10 millones
📰 Quisieron aprovechar la brecha pero se achicó
Por la autorización de compras de dólares firmada por el juez federal Gastón Salmain indagan esta semana al magistrado, al financista Whpei y a Santiago Busaniche.
24 de noviembre de 2025 - 3:09
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
juez Gastón Salmain
juez Gastón Salmain, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Rosario
(Gentileza)
Temas en esta nota:
Rosario