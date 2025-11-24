Omitir para ir al contenido principal
Una cautelar acordada para saltar el cepo por U$S10 millones

Quisieron aprovechar la brecha pero se achicó

Por la autorización de compras de dólares firmada por el juez federal Gastón Salmain indagan esta semana al magistrado, al financista Whpei y a Santiago Busaniche.

juez Gastón Salmain juez Gastón Salmain, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Rosario (Gentileza)

