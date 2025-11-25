Omitir para ir al contenido principal
Del martes 25 al domingo 30, con entrada gratuita

Arranca el 2° Festival Internacional de Cine Infinito Super 8

Bajo la dirección artística de Paulo Pécora y producción general de Mónica Lairana, el encuentro se dedica a la exhibición de obras realizadas en ese formato.

Infinito super 8
"Two cancers", de Josh Weissbach, es parte de Infinito Super 8. Infinito super 8 (Sin Credito)