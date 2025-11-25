📰 Cartelera

Omitir para ir al contenido principal
25 de noviembre de 2025 - 16:04
La puerta de al lado
La puerta de al lado, dirigida por Daniel Brühl, que también es el protagonista, cuenta la inquietante historia de un actor que, antes de firmar contrato para protagonizar un gran contrato en Hollywood, se encuentra no casualmente con un vecino que sabe demasiado de él, y vive una auténtica noche de pesadilla (A las 20, en Cine Club.)
