La licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la UBA cumple cuatro décadas y prepara fiesta

Comunicación celebra 40 años de carrera y de comunidad

El viernes 5/12, la ComuFest llevará los festejos universitarios a C Complejo Art Media, con La Coneja China y Pato Smink como DJs.

Facultad de Ciencias Sociales UBA "El financiamiento a la educación pública es central para el desarrollo del país", aseguran desde la carrera de Ciencias de la Comunicación (Archivo -)