La licenciatura de Ciencias de la Comunicación de la UBA cumple cuatro décadas y prepara fiesta
Comunicación celebra 40 años de carrera y de comunidad
El viernes 5/12, la ComuFest llevará los festejos universitarios a C Complejo Art Media, con La Coneja China y Pato Smink como DJs.
18 de noviembre de 2025 - 12:28
Facultad de Ciencias Sociales UBA
"El financiamiento a la educación pública es central para el desarrollo del país", aseguran desde la carrera de Ciencias de la Comunicación
