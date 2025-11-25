Omitir para ir al contenido principal
“Cinco, como los ingleses que dejaste vos”
El emotivo video de la Selección a 5 años de la muerte de Diego Maradona
La pieza hace un repaso de algunos de los momentos más destacados del 10 con la camiseta de la selección argentina, pero también de su vida diaria y del amor que los fanáticos le demostraron.
25 de noviembre de 2025 - 17:08
Video de la Selección a 5 años de la muerte de Maradona
(Capturas de Video)
