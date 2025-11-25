Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
Por falta de financiación internacional
El peor momento del SIDA “en décadas”
Onusida, el programa de la ONU contra el VIH, publicó un documento donde denuncia principalmente la quita de aportes estadounidenses, lo que motivó una baja en acceso a medicamentos y campañas.
25 de noviembre de 2025 - 20:40
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Winnie Byanyima
La directora de Onusida describe la terrible situación del programa.
(FABRICE COFFRINI/AFP)