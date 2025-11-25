Omitir para ir al contenido principal
Por falta de financiación internacional

El peor momento del SIDA “en décadas”

Onusida, el programa de la ONU contra el VIH, publicó un documento donde denuncia principalmente la quita de aportes estadounidenses, lo que motivó una baja en acceso a medicamentos y campañas.

Winnie Byanyima
Winnie Byanyima La directora de Onusida describe la terrible situación del programa. (FABRICE COFFRINI/AFP)