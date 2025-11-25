Omitir para ir al contenido principal
Quién es Flavia Terigi, la directora propuesta por Kicillof
📰 El reemplazo de Alberto Sileoni
El gobernador enviará el pliego al Senado provincial el próximo miércoles. La pedagoga dejará el rectorado de la UNGS.
Juan Manuel Meza
26 de noviembre de 2025 - 0:22
Terigi
Flavia Terigi, de vasta trayectoria en el ámbito de la educación superior y secundaria.
(Prensa -)
Temas en esta nota:
Alberto Sileoni
Educación
provincia de Buenos Aires