Quién es Flavia Terigi, la directora propuesta por Kicillof

📰 El reemplazo de Alberto Sileoni

El gobernador enviará el pliego al Senado provincial el próximo miércoles. La pedagoga dejará el rectorado de la UNGS.

Juan Manuel Meza
Juan Manuel Meza
Terigi Flavia Terigi, de vasta trayectoria en el ámbito de la educación superior y secundaria. (Prensa -)

