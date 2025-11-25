Omitir para ir al contenido principal
FUTBOL Lo que dejó el triunfazo de Racing contra River por octavos de final

📰 Entre honestidades brutales y “autocríticas”

A la hora de las palabras, los DT reflejaron sus estilos. Costas agradeció al plantel, mientras que Gallardo sacó pecho por su carrera. ¿Qué le queda al Millonario?

Gustavo Costas
El festejo de Costas ya es una marca registrada. Gallardo no comprende. (Fotobaires -)

