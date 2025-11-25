Omitir para ir al contenido principal
Una tarde de canciones y charla profunda

“Escuchá Página/12″ cumplió mil programas y lo celebró junto a León Gieco

El cantautor compartió el festejo en AM 750, regaló anécdotas de toda su vida y recordó con afecto a Hugo Soriani: “Siempre me sentí identificado con el diario”.

1000 programas de "Escucha Pagina 12"
Verónica Lorca, Nora Veiras, León Gieco y Vanesa Olivieri en el estudio. (guadalupe lombardo)