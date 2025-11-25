Omitir para ir al contenido principal
Desapareció en el océano Pacífico
“Estamos a la espera de que el mar lo entregue”: dan por finalizada la búsqueda del argentino que se perdió en Chile
Su familia fue rescatada, pero tras una semana de intensos operativos las autoridades chilenas consideran que ya no hay esperanzas razonables de encontrar al joven de 17 años con vida.
25 de noviembre de 2025 - 16:44
Alejandro, desaparecido en aguas de Chile
La familia ya lo despidió en una playa ubicada en el sitio donde se lo vio por última vez
(Imagen Web)
