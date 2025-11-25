Omitir para ir al contenido principal
Por los ataques al menos siete civiles murieron en Kiev y tres en Rostov
📰 Fuego cruzado en plena negociación de paz
El cruce de bombardeos coincidió con la nueva ronda de conversaciones indirectas entre emisarios de Rusia y Ucrania en la que participa el secretario del Ejército de EE.UU.
26 de noviembre de 2025 - 23:41
ucrania kiev ataque ruso edificio
Al menos siete civiles murieron en Kiev por el ataque de Moscú.
(EFE/EFE)

Ucrania
Rusia
Conflicto Rusia Ucrania