Por los ataques al menos siete civiles murieron en Kiev y tres en Rostov

📰 Fuego cruzado en plena negociación de paz

El cruce de bombardeos coincidió con la nueva ronda de conversaciones indirectas entre emisarios de Rusia y Ucrania en la que participa el secretario del Ejército de EE.UU.

KYIV (Ukraine), 25/11/2025.- Ukrainian rescuers work at the site of a Russian strike on a nine-storey residential building in Kyiv, Ukraine, 25 November 2025, amid the Russian invasion. At least six people were killed and dozens of others injured, including two children, in an overnight combined Russian attack on Kyiv, according to the State Emergency Service report. (Rusia, Ucrania, Kiev) EFE/EPA/MAXYM MARUSENKO
ucrania kiev ataque ruso edificio Al menos siete civiles murieron en Kiev por el ataque de Moscú. (EFE/EFE)

