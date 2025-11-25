Omitir para ir al contenido principal
Más de 70 músicos ocuparán escenarios emblemáticos de la ciudad
La Plata se prepara para cuatro días a puro jazz
Del 26 al 29 de noviembre, la quinta edición del Festival de Jazz apuesta por ampliar audiencias y fortalecer la escena platense con una fuerte presencia de proyectos emergentes.
25 de noviembre de 2025 - 21:28
Orquesta
La edición anterior reunió a más de 700 asistentes.
(Gentileza -)