Omitir para ir al contenido principal
PortadaBuenos Aires12

Más de 70 músicos ocuparán escenarios emblemáticos de la ciudad

La Plata se prepara para cuatro días a puro jazz

Del 26 al 29 de noviembre, la quinta edición del Festival de Jazz apuesta por ampliar audiencias y fortalecer la escena platense con una fuerte presencia de proyectos emergentes.

Orquesta La edición anterior reunió a más de 700 asistentes. (Gentileza -)