Preparan una movilización a un año de la muerte de Giovani Mvogo

Pedido de Justicia y celeridad en la causa

El joven apareció sin vida en la explanada del Parque España. La familia descree la hipótesis del suicidio y denuncia falencias a lo largo de la investigación.

Giovani Mvogo Giovani Mvogo fue encontrado sin vida el 28 de noviembre de 2024. (SIN)

