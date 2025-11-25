Omitir para ir al contenido principal
Preparan una movilización a un año de la muerte de Giovani Mvogo
Pedido de Justicia y celeridad en la causa
El joven apareció sin vida en la explanada del Parque España. La familia descree la hipótesis del suicidio y denuncia falencias a lo largo de la investigación.
25 de noviembre de 2025 - 3:12
Giovani Mvogo
Giovani Mvogo fue encontrado sin vida el 28 de noviembre de 2024.
(SIN)
