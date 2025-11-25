Omitir para ir al contenido principal
Charlas, workshops, instrumentos no convencionales y performances
Una fantasía sonora marplatense
Con actividades gratuitas en tres sedes, Pleamar reunió a más de treinta artistas que exploraron lo sonoro como campo expandido.
Malena Rodriguez Romairone
25 de noviembre de 2025 - 22:11
Ernesto Romeo y Luciana Aldegani, organizadores del festival Pleamar
Militancia y amor por lo artesanal.
(Gentileza -)