Ana María Zambianchi y Alejandra Breglia presentan la actividad anual de la EOL

Unas jornadas para hacer escuela

Las 34° Jornadas de la Escuela de la Orientación Lacaniana se realizarán el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, José Evaristo Uriburu 783. El título del evento es “El Sí y el No. Entre Consentir y rechazar”. En las mesas clínicas se presentarán 200 trabajos, mientras que las plenarias serán inauguradas por la prestigiosa psicoanalista Christiane Alberti, presidenta de la Asociación Mundial de Psicoanálisis.

Alejandra Breglia y Ana Maria Zambianchini
