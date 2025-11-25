Ana María Zambianchi y Alejandra Breglia presentan la actividad anual de la EOL
Unas jornadas para hacer escuela
Las 34° Jornadas de la Escuela de la Orientación Lacaniana se realizarán el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, José Evaristo Uriburu 783. El título del evento es “El Sí y el No. Entre Consentir y rechazar”. En las mesas clínicas se presentarán 200 trabajos, mientras que las plenarias serán inauguradas por la prestigiosa psicoanalista Christiane Alberti, presidenta de la Asociación Mundial de Psicoanálisis.