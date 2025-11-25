Omitir para ir al contenido principal
Condenan a un policía por mentir para favorecer a un imputado
📰 Va a prisión por falso testimonio
Un agente recibió una pena de 4 años y el doble de inhabilitación por una declaración apócrifa en un caso de homicidio.
25 de noviembre de 2025 - 22:31
jueza Celeste Minitti, de Santa Fe
La jueza Celeste Minitti presidió el juicio donde se condenó a un policía por falso testimonio.
(SIN)
