Ubú Ley, obra de teatro

Con dirección de Judith Ganón, Ubú Ley, militante del fracaso es una comedia dramática inspirada en el universo poético de la obra de Alfred Jarry. Sedientos de poder absoluto, los Ubús avanzan a sangre fría sobre un pueblo hambriento de derechos. Se trata de la muestra final de estudiantes de 4to. año de la carrera de Actuación de la Escuela Provincial de Teatro y Títeres N°5029 (A las 20, con entrada libre y gratuita por orden de llegada, en Teatro La Comedia.)

(Imagen Web)