Uno de los últimos deseos del fallecido Papa Francisco

📰 De papamóvil a clínica en Gaza

La unidad, rebautizada como “Vehículo de la esperanza”, fue adaptada por Cáritas para brindar atención a los niños del enclave.

Father Ibrahim Faltas, from the Egyptian Catholic priest of the Franciscan Order (L) and Swedish Cardinal Anders Arborelius, the Bishop of Stockholm, inspect the "Vehicle of Hope", the Popemobile used by pope Francis during his 2014 visit to Bethlehem, which has been repurposed by the Catholic humanitarian organisation Caritas into a mobile children's clinic to be deployed in the Gaza Strip, in Bethlehem in the Israeli-occupied West Bank on November 25, 2025. The Gaza war was sparked by Hamas's October 7, 2023 attack on Israel, which resulted in the deaths of 1,221 people. Israel's retaliatory assault on Gaza has killed at over 69,500 Palestinians, according to figures from the health ministry that the UN considers reliable. (Photo by HAZEM BADER / AFP)
gaza papamovil francisco I jorge bergoglio "El mundo no olvidó a los niños de Gaza", dijo el obispo de Estocolmo en Belén. (AFP/AFP)

