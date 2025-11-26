Omitir para ir al contenido principal
Portada
El Mundo
Uno de los últimos deseos del fallecido Papa Francisco
📰 De papamóvil a clínica en Gaza
La unidad, rebautizada como “Vehículo de la esperanza”, fue adaptada por Cáritas para brindar atención a los niños del enclave.
27 de noviembre de 2025 - 0:00
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
gaza papamovil francisco I jorge bergoglio
"El mundo no olvidó a los niños de Gaza", dijo el obispo de Estocolmo en Belén.
(AFP/AFP)
Temas en esta nota:
Franja de Gaza
Papa Francisco