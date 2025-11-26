Omitir para ir al contenido principal
El Lobo también está en cuartos del Torneo Clausura

La Plata vibra con Gimnasia-Estudiantes como posible semifinal

Tras el batacazo de los de Zaniratto ante Unión, podría darse un nuevo clásico en la ciudad de las diagonales.

El Lobo festejó en Santa Fe y sueña. (FOTOBAIRES)

