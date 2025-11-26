Omitir para ir al contenido principal
Reforma Laboral

Los portuarios en alerta

Reunión de la Federación Portuaria (Imagen Web)

El País

Aunque el Gobierno se demoró, finalmente le pidieron la renuncia a Cardini

Las coimas en Andis siguen saliendo a la luz

Neocolonia… ¿o qué?

Por Eduardo Dvorkin

El Senado se prepara para dos sesiones calientes

La oposición va por los DNU y el pliego de la narcosenadora Villaverde

Llegaron los primeros Stryker 8X8

Las importaciones libertarias

Economía

La divisa subió casi 60 pesos en sólo cuatro ruedas

El dólar oficial apunta al techo

Nuevo mecanismo para exportadores

Dolarizar saldos a favor

La actividad económica creció 0,5 por ciento mensual en septiembre

Industria en recesión, especulación al alza

Empresa de los Estados Unidos que cerró una planta en Jujuy.

Cupo en favor de la tabacalera que despide

Sociedad

Deep Fake

Deepfakes e identidades sintéticas al servicio del fraude

La IA redefine el riesgo del fraude digital

Por Inteligencia Argentina

Brutal femicidio en Córdoba

Confirmaron que los restos hallados en bolsas de consorcio son de Camila Merlo

Sarampion

Tras confirmar cuatro casos, el ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica

Baja la vacunación, sube el sarampión

Por Pablo Esteban
Parque Uriburu

Parque Patricios

Inauguran las obras de recuperación del Parque Uriburu

Deportes

FOTOBAIRES torneo clausura 2025 unión gimnasia de la plata octavos final

El Lobo también está en cuartos del Torneo Clausura

La Plata vibra con Gimnasia-Estudiantes como posible semifinal

FOTO REDES SOCIALES redes sociales homenaje diego maradona

Los homenajes por un nuevo aniversario de su partida

Diego Maradona en la memoria de todos al cumplirse cinco años de su paso a la inmortalidad

Chelsea's Brazilian midfielder #41 Estevao (C) celebrates with teammates after scoring their second goal during the UEFA Champions League league-phase football match between Chelsea and Barcelona at Stamford Bridge in London on November 25, 2025. (Photo by Adrian Dennis / AFP)

El City perdió su invicto; este miércoles Arsenal-Bayern Múnich y Atlético Madrid-Inter

Champions League: el Chelsea de Enzo y Garnacho fue demasiado para Barcelona

Es por la causa por presunta administración fraudulenta

Moretti se negó a declarar en la indagatoria y crece la tensión en San Lorenzo