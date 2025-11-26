Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario12

Algodonera Avellaneda: impulsan proyectos desde la Legislatura

📰 Los trabajadores sufren la crisis

Del Frade propone usar fondos del grupo Vicentin, para pagar salarios de la textil. Incertidumbre por 350 puestos de trabajo.

Hilandera Avellaneda algodonera grupo Vincentín La Algodonera Avellaneda suma deudas con sus 350 trabajadores. RECORRIDA POR AVELLANEDA Y RECONQUISTA EN EL MARCO DE LA POSIBLE EXPROPIACION DE LA EMPRESA (Sin crédito)

Temas en esta nota:

El País

"Hay pacto de confidencialidad y no se puede difundir", dijo Losada

Se filtró un borrador de la reforma educativa y el Gobierno ahora busca congelar el debate

Por derechos básicos

Nueva marcha de jubilados: reclamo por aumento y medicamentos

"Tropa" unida

Milei reunió a todo el Gabinete para blindar la unidad y empujar reformas en el Congreso

El próximo 9 de diciembre

El Gobierno confirmó que enviará la reforma laboral al Congreso

Economía

Economistas dudan de la medición de EMAE del INDEC

¿La economía de Milei no está en recesión?

El Gobierno lo aumentará por Decreto

No hubo acuerdo y el Salario Mínimo es el más bajo en dos décadas: las empresas ofrecieron $4.800 de aumento

Por Vardan Bleyan
Whirlpool

Caída en las ventas y apertura importadora

Las consecuencias del modelo Milei: Whirlpool cierra su fábrica en Pilar y despide a 300 trabajadores

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 26 de noviembre de 2025

Sociedad

Aeroparque

Los especialistas consideraron que fue una "falsa alarma"

Aeroparque cerró más de una hora por un operativo de seguridad

Marcha Feminista en Paris

Un alto funcionario francés les habría administrado diuréticos

240 mujeres denuncian abuso facilitado por drogas, en el Ministerio de Cultura de Francia

Hong kong

La peor tragedia en décadas golpea un conjunto residencial

Incendio en Hong Kong deja decenas de víctimas

Lanus Asesinato

El crimen que estremece a Lanús

Una adolescente habría asesinado a su novio de 20 años

Deportes

Necaxa's Argentine head coach Fernando Gago gestures before the Liga MX Apertura football tournament match between Guadalajara and Necaxa at the Akron Stadium in Zapopan, Jalisco state, Mexico on September 23, 2025. (Photo by Ulises Ruiz / AFP)

Tras un semestre muy negativo

Otra mala para Gago: fue despedido del Necaxa de México

La egipcia superó a la neerlandesa Eva Vedder con autoridad

Mayar Sherif sigue firme en busca del bicampeonato del Argentina Open WTA 125

El evento tendrá lugar en el Complejo C Art Media de Chacarita

Las primeras jornadas de Messiverso se realizarán el domingo próximo

FOTO CAB cuba basquet seleccion argentina

El equipo de Prigioni visita a Cuba en el estreno en las Eliminatorias

La Selección Argentina inicia su camino rumbo al Mundial de Qatar