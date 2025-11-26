Santilli con Passalacqua

Santilli Pasalacqua

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES NOVIEMBRE 25: El ministro del Interior, Diego Santilli, visitó hoy en Misiones al gobernador Hugo Passalacqua para negociar apoyo al Presupuesto 2026 y las reformas que planea la gestión de Javier Milei, mientras que el mandatario provincial le planteó varios pedidos. FOTO: (PRENSA Passalacqua)/NA.

(Noticias Argentinas)