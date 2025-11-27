Omitir para ir al contenido principal
Portada
Rosario|12
📰 Cartelera
27 de noviembre de 2025 - 16:46
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Chokenbici
Chokenbici ofrece hoy una ocasión especial para celebrar el repertorio de CHOKE en su máximo esplendor, con familia ampliada y una formación sinfónica que promete llevar su groove al siguiente nivel. Con una propuesta que fusiona funk, groove y nu-disco, el grupo formado por Ani Bookx (voz), Colo Mariño (bajo), Lautaro Canals (batería) y Mauro Giolitti (teclados) se presentará junto a invitados especiales (A las 20, en Teatro Lavardén.)
(Imagen Web, Imagen Web)
Temas en esta nota:
Rosario
El País
Se trata de Guillermo Federico Rivarola
Procesan a un juez de la dictadura por encubrir la masacre del Pabellón Séptimo
Por
Luciana Bertoia
Aprobó los pliegos técnicos para venderlas
El Gobierno ultima la entrega de las centrales hidroeléctricas
La alianza de Encuentro Federal y Provincias Unidas se puso en jaque
El desencuentro federal
El gobernador de San Fe pide que se giren fondos para su provincia
Pullaro salió a marcar la cancha
Economía
Un gráfico y una ventana fiscal oculta
Caputo y el espejismo del dólar: exportaciones infladas para negar el atraso cambiario
Por
Natalia López Gómez
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 27 de noviembre de 2025
Operación del Tesoro con tasas del orden del 35 por ciento.
Fuerte renovación y caída de tasas
Por
Juan Garriga
Quinta rueda al alza: quedó en $1453,50
El oficial volvió a subir
Sociedad
Se distrajo al tomar una curva
Un colectivero atropelló y mató a una mujer que cruzaba por la senda peatonal
"Es para pacientes que tienen la enfermedad"
Todos los detalles de la nueva vacuna del Conicet para tratar el cáncer de piel
Con su naturaleza, arte, talento local y políticas públicas estratégicas
Misiones conquista al cine nacional e internacional
Murieron dos personas
Tragedia en Mar del Plata: se negó a declarar el chofer del micro que volcó en la Ruta 2
Deportes
Opinión
Millonarios, antisistemas y oligarcas ladrones de gambetas
Por
José Luis Lanao
Diálogo con José García Maañón, presidente de la Federación Argentina de Karate (FAK)
“En karate no hay dudas de que seguimos creciendo”
Por
Marcos González Cezer
El equipo de Prigioni visita a Cuba en el estreno en las Eliminatorias
La Selección Argentina inicia su camino rumbo al Mundial de Qatar
Se viene la penúltima fecha de la temporada
Fórmula 1: Franco Colapinto buscará revancha en el GP de Qatar