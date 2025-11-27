Chokenbici

Chokenbici ofrece hoy una ocasión especial para celebrar el repertorio de CHOKE en su máximo esplendor, con familia ampliada y una formación sinfónica que promete llevar su groove al siguiente nivel. Con una propuesta que fusiona funk, groove y nu-disco, el grupo formado por Ani Bookx (voz), Colo Mariño (bajo), Lautaro Canals (batería) y Mauro Giolitti (teclados) se presentará junto a invitados especiales (A las 20, en Teatro Lavardén.)

(Imagen Web, Imagen Web)